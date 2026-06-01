Festival International de Journalisme, Couthures-sur-Garonne, Couthures-sur-Garonne

Festival International de Journalisme 10 – 12 juillet Couthures-sur-Garonne Lot-et-Garonne

tarif 1 jour : 20€ / tarif 2 jours : 37€ / tarif 3 jours : 54€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T10:30:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-12T10:00:00+02:00 – 2026-07-12T20:00:00+02:00

A CANTINA : LE GÔUT DU DÉBAT, LE GOÛT DES TERROIRS !

A CANTINA, au sein du Festival International du Journalisme, est un lieu vivant d’échanges, de dégustations et de transmission. Notre espace, organisé par l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine, met à l’honneur la richesse agricole et viticole de la Nouvelle-Aquitaine, à travers celles et ceux qui la cultivent chaque jour : agriculteurs, producteurs, artisans, chercheurs.

### Notre ambition : éveiller les consciences… et les papilles.

Faire découvrir des produits emblématiques et d’avenir de notre région, souvent sous labels de qualité (AOP, IGP, LABEL ROUGE…), à un public curieux : journalistes, vacanciers et habitants.

Mettre en lumière des hommes et des femmmes, créer du lien entre goût, culture, territoire et savoir-faire, en donnant la parole a tous.

Un programme gourmand en découverte : conférences, débats à déguster, ateliers « apprends-moi à… »

‍ Conférences :

Diversifier l’agriculture face au climat – vendredi 10h30

– vendredi 10h30 La France vit-ellle une désagriculturation ? – vendredi 12h30

? – vendredi 12h30 Peut-on s’intégrer par l’assiette ? Parcours de cuisinières immigrées – samedi 10h30

– samedi 10h30 Les influenceurs passent à table – samedi 12h30

Débats à déguster :

Des moments sensoriels pour goûter, sentir, comprendre un produit.

Le monde secret de la truffe – vendredi 10h

– vendredi 10h J’adore les huitres , on a l’impression d’embrasser la mer sur la bouche – vendredi 11h30

, on a l’impression d’embrasser la mer sur la bouche – vendredi 11h30 Bierres artisanales , un produit noble – vendredi 14h30

, un produit noble – vendredi 14h30 Un chai viticole à la sauce japonaise – vendredi 16h

– vendredi 16h La verité est dans le vin – vendredi 17h30

– vendredi 17h30 Ceci n’est pas un FLOP, c’est du FLOC DE GASCOGNE – samedi 10h

– samedi 10h Ramène ta fraise – samedi 11h30

– samedi 11h30 Un peu de ZEST dans nos champs – samedi 16h

dans nos champs – samedi 16h Jean Pierre Xiradakis – Histoire d’une vie de partage culinaire – dimanche 11h30

– Histoire d’une vie de partage culinaire – dimanche 11h30 Plantes sauvages comestibles – dimanche 14h30

‍ Apprends-moi à …

Des ateliers immersifs et conviviaux pour apprendre à fabriquer, transformer et préparer soi-même des produits du quotidien, aux côtés de passionnés et de savoir-faire locaux.

…connaitre et cuisiner les plantes sauvages – vendredi 13h

…faire une confiture – samedi13h

…conserver mes aliments – samedi 14h30

…faire une boisson fermentée – samedi 17h30

…faire une confiture – dimanche 10h

…assembler un vin – dimanche 13h

️Quelques étapes de ce voyage gustatif

Découvrer une sélection singulière et parfois inattendue:

Les produits emblématiques de notre terroir : truffe, Floc de Gascogne, fraise Label Roge, Ossau Iraty, fromage de chèvre, vins rouges de Bordeaux, Saint-Émilion et du Sud-Ouest, huitres Marennes Oléron…

Les produits d’avenir et curieux : les agrumes du Lot-et-Garonne, bières et boissons fermentées, sauce soja japonaise made in Nouvelle-Aquitaine…

Accéder au plan

Couthures-sur-Garonne Rue des Tilleuls, 47180 Couthures-sur-Garonne Couthures-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalinternationaldejournalisme.com »}] [{« link »: « https://www.festivalinternationaldejournalisme.com/ »}, {« link »: « https://www.aana.fr/ »}]

À l’occasion de la 10 édition du Festival International de Journalisme à Couthures-sur-Garonne, l’AANA propose un espace vivant dédié à l’agriculture et à l’alimentation. Journalisme AANA

Festival International de Journalisme