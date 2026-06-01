Festival International de Journalisme, Couthures-sur-Garonne, Couthures-sur-Garonne
Festival International de Journalisme, Couthures-sur-Garonne, Couthures-sur-Garonne vendredi 10 juillet 2026.
Festival International de Journalisme 10 – 12 juillet Couthures-sur-Garonne Lot-et-Garonne
tarif 1 jour : 20€ / tarif 2 jours : 37€ / tarif 3 jours : 54€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T10:30:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-12T10:00:00+02:00 – 2026-07-12T20:00:00+02:00
A CANTINA : LE GÔUT DU DÉBAT, LE GOÛT DES TERROIRS !
A CANTINA, au sein du Festival International du Journalisme, est un lieu vivant d’échanges, de dégustations et de transmission. Notre espace, organisé par l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine, met à l’honneur la richesse agricole et viticole de la Nouvelle-Aquitaine, à travers celles et ceux qui la cultivent chaque jour : agriculteurs, producteurs, artisans, chercheurs.
### Notre ambition : éveiller les consciences… et les papilles.
Faire découvrir des produits emblématiques et d’avenir de notre région, souvent sous labels de qualité (AOP, IGP, LABEL ROUGE…), à un public curieux : journalistes, vacanciers et habitants.
Mettre en lumière des hommes et des femmmes, créer du lien entre goût, culture, territoire et savoir-faire, en donnant la parole a tous.
Un programme gourmand en découverte : conférences, débats à déguster, ateliers « apprends-moi à… »
Conférences :
- Diversifier l’agriculture face au climat – vendredi 10h30
- La France vit-ellle une désagriculturation? – vendredi 12h30
- Peut-on s’intégrer par l’assiette ? Parcours de cuisinières immigrées – samedi 10h30
- Les influenceurs passent à table – samedi 12h30
Débats à déguster :
Des moments sensoriels pour goûter, sentir, comprendre un produit.
- Le monde secret de la truffe – vendredi 10h
- J’adore les huitres, on a l’impression d’embrasser la mer sur la bouche – vendredi 11h30
- Bierres artisanales, un produit noble – vendredi 14h30
- Un chai viticole à la sauce japonaise – vendredi 16h
- La verité est dans le vin – vendredi 17h30
- Ceci n’est pas un FLOP, c’est du FLOC DE GASCOGNE – samedi 10h
- Ramène ta fraise – samedi 11h30
- Un peu de ZEST dans nos champs – samedi 16h
- Jean Pierre Xiradakis – Histoire d’une vie de partage culinaire – dimanche 11h30
- Plantes sauvages comestibles – dimanche 14h30
Apprends-moi à …
Des ateliers immersifs et conviviaux pour apprendre à fabriquer, transformer et préparer soi-même des produits du quotidien, aux côtés de passionnés et de savoir-faire locaux.
- …connaitre et cuisiner les plantes sauvages – vendredi 13h
- …faire une confiture – samedi13h
- …conserver mes aliments – samedi 14h30
- …faire une boisson fermentée – samedi 17h30
- …faire une confiture – dimanche 10h
- …assembler un vin – dimanche 13h
️Quelques étapes de ce voyage gustatif
Découvrer une sélection singulière et parfois inattendue:
- Les produits emblématiques de notre terroir : truffe, Floc de Gascogne, fraise Label Roge, Ossau Iraty, fromage de chèvre, vins rouges de Bordeaux, Saint-Émilion et du Sud-Ouest, huitres Marennes Oléron…
- Les produits d’avenir et curieux : les agrumes du Lot-et-Garonne, bières et boissons fermentées, sauce soja japonaise made in Nouvelle-Aquitaine…
Couthures-sur-Garonne Rue des Tilleuls, 47180 Couthures-sur-Garonne Couthures-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalinternationaldejournalisme.com »}] [{« link »: « https://www.festivalinternationaldejournalisme.com/ »}, {« link »: « https://www.aana.fr/ »}]
À l’occasion de la 10 édition du Festival International de Journalisme à Couthures-sur-Garonne, l’AANA propose un espace vivant dédié à l’agriculture et à l’alimentation. Journalisme AANA
Festival International de Journalisme