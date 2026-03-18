Festival International de Magie, 3e édition !

Salle de la Maillette, rue des Vénêtes Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

3e édition à Locminé ! 1h30 de grand spectacle ! Les renseignements viendront ultérieurement, mais retenez votre samedi !!! .

Salle de la Maillette, rue des Vénêtes Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 49 06

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English :

L’événement Festival International de Magie, 3e édition ! Locminé a été mis à jour le 2026-03-13 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE