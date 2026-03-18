Festival International de Magie, 3e édition ! Locminé
Festival International de Magie, 3e édition ! Locminé samedi 21 novembre 2026.
Festival International de Magie, 3e édition !
Salle de la Maillette, rue des Vénêtes Locminé Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
3e édition à Locminé ! 1h30 de grand spectacle ! Les renseignements viendront ultérieurement, mais retenez votre samedi !!! .
Salle de la Maillette, rue des Vénêtes Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 49 06
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English :
L’événement Festival International de Magie, 3e édition ! Locminé a été mis à jour le 2026-03-13 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE