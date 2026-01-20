Festival international des Cinémas d’Asie Cinéma Majestic Espace des lumières Vesoul

Festival international des Cinémas d’Asie

Avec 87 films dont 40 inédits et 24 pays représentés, le 32e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul met à l’honneur les jeunes talents Chinois, les cinémas Arabes du proche-Orient, les cinémas du toit du monde et les films fantastiques et à suspense à travers une section thématique Mystères et Boules d’opium , en plus des compétitions fiction et documentaire.

Le réalisateur chinois Wang Bing sera le Président du Jury International, recevra un Cyclo d’Or d’Honneur pour l’ensemble de sa carrière lors de la Cérémonie d’Ouverture, et fera donc partie de la cinquantaine d’invités (réalisateurs, producteurs, acteurs, membres d’équipes des films) à passer une semaine à Vesoul, du 27 janvier au 3 février 2026.

Plus d’informations sur www.cinemas-asie.com ou sur nos réseaux sociaux (Facebook et Instagram) @ficavesoul. .

