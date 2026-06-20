Festival International les Nuits de Montseveroux Château de Montseveroux Montseveroux jeudi 16 juillet 2026.

Montseveroux

Festival International les Nuits de Montseveroux

Château de Montseveroux 93 place du château Montseveroux Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-16

Le Festival International Les Nuits de Montseveroux revient pour sa 58e édition du 16 au 19 juillet. Installé dans le cadre historique du château de Montseveroux l’événement réunit plus de 100 artistes venus de différents pays.

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Château de Montseveroux 93 place du château Montseveroux 38122 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 06 31 04 carrasstudio@gmail.com

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English :

The Les Nuits de Montseveroux International Festival returns for its 58th edition from July 16 to 19. Set in the historic setting of the Château de Montseveroux, the event brings together more than 100 artists from different countries.

L’événement Festival International les Nuits de Montseveroux Montseveroux a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône