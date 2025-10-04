FESTIVAL INTERNATIONAL VIVE LA MAGIE – ESPACE ENCAN – Auditorium La Rochelle

samedi 24 janvier 2026.

Pour sa 17ème édition, VIVE LA MAGIE, le plus grand festival des Arts Magiques en Europe revient vous émerveiller ! Un grand spectacle de magie pour toute la famille !Depuis sa création, le festival Vive la Magie aime imaginer de nouvelles approches de l’art magique et est reconnu par les professionnels pour son innovation artistique.Pour la troisième année consécutive, François Normag prend l’habit du metteur en scène de la création originale 2025. Après le succès de « GOLDEN MAGIC » en 2024, la première « comédie magicale » en France, ce talentueux chef d’orchestre poursuit son exploration audacieuse avec « ESPACES MAGIQUES », présentée dès janvier 2025..Ce n’est pas une cascade de numéros ou d’artistes mais bien un spectacle entier mis en place comme tel, de façon à remanier le genre et s’évader des préjugés.Le plateau artistique est choisi parmi les meilleurs magiciens venus du monde entier : Ils représentent les différentes familles de cet art totalement remis au goût du jour :. Mentalistes, manipulateurs, enchanteurs, magiciens comiques, Fantaisistes et illusionnistes, des artistes loin des clichés pour « VIVRE LA MAGIE » en grand.1h45 de spectacle ,sans entracte pour y venir en famille , en duo ou entre amis, à partir de 5 ans pour « Ne rien comprendre et aimer ça ! »….« En raison d’évènements indépendants de notre volonté et afin de maintenir la venue du festival dans les meilleures conditions pour les artistes et le public de La Rochelle, nous devons reporter le FESTIVAL VIVE LA MAGIE prévu le Samedi 4 octobre 2025 à 16H00 & 20H00 à l’espace Encan au samedi 24 janvier 2026 à 16h00 et 20h00.- Les billets du samedi 4 octobre 2025 à 16h00 sont valables sur la séance du samedi 24 janvier 2026 à 16h00 et vos places et placement sont garanties.Les billets du samedi 4 octobre 2025 à 20h00sont valables sur la séance du samedi 24 janvier 2026 à 20h00 et vos places et placement sont garanties.Dans le cas d’une indisponibilité sur la date de report, le remboursement est possible auprès du point de vente où vous avez acheté vos billets.Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.»

ESPACE ENCAN – Auditorium QUAI LOUIS PRUNIER 17000 La Rochelle 17