Informations pratiques

Vendres

FESTIVAL INVITATIONS EN DOMITIENNE: SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL, 100% TRIO FÉMININ

Vendres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

La nouvelle édition du Festival InvitationS Patrimoine en Domitienne débutera le vendredi 21 août 2026, et c’est toujours GRATUIT (réservation obligatoire).

– Trio Zéphyr

Formé en 2000 à Montpellier, Trio Zéphyr est un ensemble à cordes 100 % féminin réunissant trois musiciennes, chanteuses et compositrices. Leur univers mêle musique classique, chants populaires et musiques du monde dans une création collective nourrie de cultures méditerranéennes. Leur signature un chant sans paroles fait de sons et de langues imaginaires où voix, cordes et percussions dialoguent librement, comme un véritable trio à six voix. Avec D’Azur et d’Orage, leur sixième album, Trio Zéphyr explore les contrastes de l’existence — entre calme et tempête, sérénité et combat — dans une musique organique, vibrante et profondément poétique.

Line-up

Marion Diaques — alto, voix mezzo-soprano Delphine Chomel — violon, voix alto Claire Menguy — violoncelle, voix soprano Partenariats et soutiens: Ville de Montpellier (34) La Cigalière/Sérignan (34) Bouillon Cube-La Grange (34)

– Jazzarchy Sisterhood,

C’est un projet porté par Brisa Roché, Ramona Horvath et Ellen Birath. Ces trois musiciennes livrent un récit musical entre histoire et présent, explorant leurs expériences de femmes artistes ancrées dans le jazz et le blues. Au programme standards, reprises émotionnelles et compositions originales, portés par l’improvisation et l’authenticité.

Ellen Birath voix Originaire de Suède, Ellen Birath compte aujourd’hui plus de 600 concerts de swing, jazz, soul pop et blues à son actif, acclamée dans les festivals et salles de concert du monde entier. Parallèlement à sa carrière de chanteuse emblématique, elle écrit et compose pour d’autres artistes et producteurs, et participe à de nombreuses émissions de radio prestigieuses. Son alter ego, Little Ellen, a sorti un EP qui a enflammé la critique et obtenu 4 étoiles dans Rolling Stone.

Brisa Roché voix et guitare Signée chez Blue Note en 2005, l’Américaine Brisa Roche n’a jamais cessé de créer depuis. Elle écrit, réalise, produit, compose, accompagne de jeunes artistes, dirige son propre label et participe à d’innombrables projets musicaux, Forte de ses albums cultes, de ses nombreuses collaborations et d’une voix reconnaissable entre toutes, elle est souvent sollicitée pour composer et produire la ou on l’attend le moins, par exemple les B.O. des longs métrages ou pour le Festival du Film Américain à Deauville.

Ramona Horvath piano La pianiste virtuose Ramona Horvath, d’origine Roumaine-Hongroise, puise son inspiration chez les grands maîtres du jazz. Son style joyeux mêle swing et bebop traditionnels à une touche résolument moderne, des moments de grâce épurée contrastant avec une expressivité baroque foisonnante. Ramona a appris le piano à l’oreille dès l’âge de trois ans et a intégré l’école de musique à six ans. Chez elle, elle baignait dans des chansons américaines, jazz, musique traditionnelle et tzigane, boléros cubains et bien sûr, musique classique, qu’elle étudiera intensivement, obtenant un diplôme de soliste en piano classique du CNSM de Bucarest. .

Vendres 34350 Hérault Occitanie

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English : FESTIVAL INVITATIONS EN DOMITIENNE: SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL, 100% TRIO FÉMININ

The new edition of the InvitationS Patrimoine en Domitienne Festival will begin on Friday, August 21, 2026, and admission is still FREE (reservations required).

L’événement FESTIVAL INVITATIONS EN DOMITIENNE: SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL, 100% TRIO FÉMININ Vendres a été mis à jour le 2026-08-05 par 34 OT LA DOMITIENNE