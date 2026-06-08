Vendres

LES ESCALES GOURMANDES

Vendres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Au fil des quais, découvrez un marché nocturne authentique réunissant producteurs locaux, artisans, conchyliculteurs et créateurs du territoire. Entre dégustations de spécialités régionales, rencontres avec les exposants et balades au bord de l’eau, chacun trouvera de quoi éveiller sa curiosité et ses papilles.

Quand la douceur des soirées d’été rencontre les saveurs du terroir, les Escales Gourmandes vous donnent rendez-vous au Petit Port du Chichoulet pour une expérience festive, gourmande et familiale.

Au fil des quais, découvrez un marché nocturne authentique réunissant producteurs locaux, artisans, conchyliculteurs et créateurs du territoire. Entre dégustations de spécialités régionales, rencontres avec les exposants et balades au bord de l’eau, chacun trouvera de quoi éveiller sa curiosité et ses papilles.

L’ambiance se veut chaleureuse et conviviale, portée par une programmation musicale qui accompagne les visiteurs tout au long de la soirée. En famille ou entre amis, profitez d’un moment de détente dans un cadre exceptionnel où il fait bon flâner, partager et savourer.

Pour prolonger le plaisir, de nombreux food-trucks et kiosques gourmands installés sur les quais proposent une restauration variée mettant à l’honneur les produits de notre région.

Cette édition mettra à l’honneur une programmation spectaculaire et festive

place à Didier le magicien, qui proposera un spectacle de magie en close-up. Des tours impressionnants, ludiques et participatifs, réalisés au plus près du public, pour émerveiller aussi bien les enfants que les adultes dans une ambiance conviviale et interactive.

La soirée se poursuivra avec le DJ set de Arno Banano, qui fera vibrer les quais avec un voyage musical 100% vinyles, des années 70 aux années 2000. Une sélection éclectique et dansante, entre groove, énergie et nostalgie.

Les Escales Gourmandes, c’est la promesse d’une soirée festive, gourmande et intergénérationnelle, au cœur du Petit Port du Chichoulet. Un rendez-vous incontournable de l’été à partager sans modération. .

Vendres 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77 tourisme@ladomitienne.com

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English :

Along the quays, discover an authentic evening market featuring local producers, craftsmen, shellfish farmers and designers. With tastings of regional specialities, meetings with exhibitors and strolls along the waterfront, there’s something for everyone.

L’événement LES ESCALES GOURMANDES Vendres a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT LA DOMITIENNE