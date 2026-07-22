Informations pratiques

Vendres

LES PETITS TRÉSORS EN DOMITIENNE VENDRES

Vendres Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Laissez-vous guider au cœur du port du Chichoulet pour une balade conviviale à la découverte de l’histoire maritime de Vendres et du savoir-faire des producteurs conchylicoles locaux. Au fil des quais, entre paysages lagunaires et influences de la Méditerranée, vous découvrirez comment la mer façonne ce territoire d’exception.

Laissez-vous guider au cœur du port du Chichoulet pour une balade conviviale à la découverte de l’histoire maritime de Vendres et du savoir-faire des producteurs conchylicoles locaux. Au fil des quais, entre paysages lagunaires et influences de la Méditerranée, vous découvrirez comment la mer façonne ce territoire d’exception.

Cette promenade facile se terminera par un moment gourmand autour d’une dégustation de coquillages issus de la production locale, accompagnés d’une sélection de vins du territoire, pour une immersion authentique dans les saveurs de la Domitienne. .

Vendres 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77 tourisme@ladomitienne.com

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English : LES PETITS TRÉSORS EN DOMITIENNE VENDRES

Let us guide you through the heart of the Chichoulet harbor for a leisurely stroll to discover the maritime history of Vendres and the expertise of local shellfish farmers. As you stroll along the docks, amid lagoon landscapes and Mediterranean influences, you’ll discover how the sea shapes this exceptional region.

L’événement LES PETITS TRÉSORS EN DOMITIENNE VENDRES Vendres a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT LA DOMITIENNE