FESTIVAL INVITATIONS EN DOMITIENNE: SOIRÉE ROCK, FOLK Maraussan

Informations pratiques

Maraussan

FESTIVAL INVITATIONS EN DOMITIENNE: SOIRÉE ROCK, FOLK

235 Avenue Jean Jaurès Maraussan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La nouvelle édition du Festival InvitationS Patrimoine en Domitienne débutera le vendredi 21 août 2026, et c’est toujours GRATUIT (réservation obligatoire).

SARAH AMIEL TRIO

Sarah Amiel joue des mots et des mélodies, s’amuse de leur sens et de leur son. Amoureuse des grooves paisibles, et des mots simples, elle écrit et chante en français, modelant ses refrains comme des ritournelles, tricotant ses compositions avec sa guitare ou son violoncelle. Par le hublot, comme une fenêtre ouverte sur un jardin que Sarah Amiel cultive avec soin. On y rencontre des fleurs, et beaucoup d’oiseaux, des sentiers qui incitent à l’égarement et vous convient à la langueur, juste le temps de fermer les yeux, pour entendre la musique du monde…

Composition, chant lead, guitare, violoncelle: Sarah Amiel Guitare, choeurs: Olavo Vianna Batterie: Thomas Doméné Coproduction Montpellier Méditerranée Métropole et accueil en residence à Victoire 2. Avec le soutien de la Région Occitanie et l’Agence Unique-Occitanie Culture.

-LA MAISON TELLIER

Timidité des Arbres tour La Maison Tellier se forme en 2004 à l’initiative des frères Raoul et Helmut Tellier, musiciens férus de country, de folk et de blues qu’ils souhaitent adapter à la langue de Maupassant, auteur d’un recueil de nouvelles du même nom en 1881. En octobre 2007, La Maison Tellier sort un deuxième opus intitulé Second Souffle. En juillet, le groupe apparaît en première partie des concerts d’Alain Bashung à L’Olympia. En 2026 Avec ce Huitième album, le combo normand continue d’explorer l’insondable beauté d’être en vie, la joie échevelée de n’avoir jamais failli à leur promesse faire la musique qu’ils aiment, aimer la musique qu’ils font, un album pour célébrer leur amour des musiques folk des mariachis tex mex de Calexico aux ballades brumeuses de Shane Mc Gowan en passant par les poussières brûlantes d’Ali Farka Touré et leur amour des humains, même quand ceux-ci font n’importe quoi. That’s all, Folks.

LINE-UP

Helmut Tellier > chant, guitare Raoul Tellier > guitares Léopold Tellier > cuivres Elizabeth dite Betty Tellier > basse, contrebasse Jeff Tellier > batterie .

235 Avenue Jean Jaurès Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 6 73 70 32 45 festival@ladomitienne.com

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English : FESTIVAL INVITATIONS EN DOMITIENNE: SOIRÉE ROCK, FOLK

The new edition of the InvitationS Patrimoine en Domitienne Festival will begin on Friday, August 21, 2026, and admission is still FREE (reservations required).

L’événement FESTIVAL INVITATIONS EN DOMITIENNE: SOIRÉE ROCK, FOLK Maraussan a été mis à jour le 2026-08-05 par 34 OT LA DOMITIENNE