Informations pratiques

Saint-Césaire

Festival Itinérant Saint-Césaire

Route de la vallée Saint-Césaire Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 19:30:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22 2026-09-26

Dans le cadre du Festival Itinérant, profitez des différents spectacles, sous un chapiteau de cirque. Avec les compagnies Poly’sons et Beluga.

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Route de la vallée Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

As part of the Itin%E9rant Festival, enjoy a variety of shows under a circus tent. Featuring the Poly’sons and Beluga troupes.

L’événement Festival Itinérant Saint-Césaire Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge