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AGENDA · Saint-Césaire

Festival Itinérant Saint-Césaire Saint-Césaire

mardi 22 septembre 2026 · Saint-Césaire

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Route de la vallée
Ville
17770 Saint-Césaire
Département
Charente-Maritime
Tarif
5 5 5

Saint-Césaire

Festival Itinérant Saint-Césaire

Route de la vallée Saint-Césaire Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 19:30:00
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22 2026-09-26

Dans le cadre du Festival Itinérant, profitez des différents spectacles, sous un chapiteau de cirque. Avec les compagnies Poly’sons et Beluga.
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Route de la vallée Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

As part of the Itin%E9rant Festival, enjoy a variety of shows under a circus tent. Featuring the Poly’sons and Beluga troupes.

L’événement Festival Itinérant Saint-Césaire Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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