Festival Itinérant Saint-Césaire Saint-Césaire
mardi 22 septembre 2026 · Saint-Césaire
Informations pratiques
Saint-Césaire
Festival Itinérant Saint-Césaire
Route de la vallée Saint-Césaire Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 19:30:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22 2026-09-26
Dans le cadre du Festival Itinérant, profitez des différents spectacles, sous un chapiteau de cirque. Avec les compagnies Poly’sons et Beluga.
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Route de la vallée Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
As part of the Itin%E9rant Festival, enjoy a variety of shows under a circus tent. Featuring the Poly’sons and Beluga troupes.
L’événement Festival Itinérant Saint-Césaire Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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