Fourques-sur-Garonne

Festival Jazz et Garonne #16 Concert Didier ITHURSARRY & Christophe MONNIOT Duo

Eglise Fourques sur Garonne Fourques-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 18:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Festival Jazz et Garonne #16 Concert Didier ITHURSARRY & Christophe MONNIOT Duo

Festival Jazz et Garonne #16 Concert Didier ITHURSARRY & Christophe MONNIOT Duo

Saxophoniste au lyrisme à la fois épidermique et lunaire, Christophe Monniot rencontre le merveilleux accordéoniste basque Didier Ithursarry pour un duo tendre et haut en couleurs.

Tous les deux y développent, dans une luxuriante forêt acoustique, la liberté et la pulsation du jazz, l’énergie des musiques populaires, la sophistication formelle du domaine contemporain.

En un mot, comme disait Brel, au sujet du chant ceci n’est pas une valse , mais ça se danse quand même !

Christophe Monniot saxophones alto, baryton et sopranino

Didier Ithursarry accordéon .

Eglise Fourques sur Garonne Fourques-sur-Garonne 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

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English : Festival Jazz et Garonne #16 Concert Didier ITHURSARRY & Christophe MONNIOT Duo

Jazz et Garonne Festival #16 Concert: Didier ITHURSARRY & Christophe MONNIOT Duo

L’événement Festival Jazz et Garonne #16 Concert Didier ITHURSARRY & Christophe MONNIOT Duo Fourques-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Val de Garonne