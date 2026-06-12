Festival Jazz et Garonne #16 Concert Didier ITHURSARRY & Christophe MONNIOT Duo Fourques-sur-Garonne
Festival Jazz et Garonne #16 Concert Didier ITHURSARRY & Christophe MONNIOT Duo Fourques-sur-Garonne dimanche 11 octobre 2026.
Fourques-sur-Garonne
Festival Jazz et Garonne #16 Concert Didier ITHURSARRY & Christophe MONNIOT Duo
Eglise Fourques sur Garonne Fourques-sur-Garonne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 18:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Festival Jazz et Garonne #16 Concert Didier ITHURSARRY & Christophe MONNIOT Duo
Festival Jazz et Garonne #16 Concert Didier ITHURSARRY & Christophe MONNIOT Duo
Saxophoniste au lyrisme à la fois épidermique et lunaire, Christophe Monniot rencontre le merveilleux accordéoniste basque Didier Ithursarry pour un duo tendre et haut en couleurs.
Tous les deux y développent, dans une luxuriante forêt acoustique, la liberté et la pulsation du jazz, l’énergie des musiques populaires, la sophistication formelle du domaine contemporain.
En un mot, comme disait Brel, au sujet du chant ceci n’est pas une valse , mais ça se danse quand même !
Christophe Monniot saxophones alto, baryton et sopranino
Didier Ithursarry accordéon .
Eglise Fourques sur Garonne Fourques-sur-Garonne 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44
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English : Festival Jazz et Garonne #16 Concert Didier ITHURSARRY & Christophe MONNIOT Duo
Jazz et Garonne Festival #16 Concert: Didier ITHURSARRY & Christophe MONNIOT Duo
L’événement Festival Jazz et Garonne #16 Concert Didier ITHURSARRY & Christophe MONNIOT Duo Fourques-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Val de Garonne