Festival Jazz Pourpre | Concert pédagogique Jeune Public Du son à l’amusique Ecole Gardonne

Gardonne

Festival Jazz Pourpre | Concert pédagogique Jeune Public Du son à l’amusique

Ecole Avenue du Périgord Gardonne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 10:30:00

fin : 2026-05-22 11:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Étienne Roux initie les enfants à l’écoute des sons car ils sont partout autour de nous, qui les entendons et les ressentons.

Il est question de l’éveil au monde sonore et au lâcher prise face aux instruments. .

Ecole Avenue du Périgord Gardonne 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Festival Jazz Pourpre | Concert pédagogique Jeune Public Du son à l’amusique

L’événement Festival Jazz Pourpre | Concert pédagogique Jeune Public Du son à l’amusique Gardonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides