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Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Nola District Brass Band Gardonne

Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Nola District Brass Band Gardonne

Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Nola District Brass Band Gardonne samedi 23 mai 2026.

Adresse : Scène extérieure

Ville : 24680 Gardonne

Département : Dordogne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Gardonne

Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Nola District Brass Band

Scène extérieure Gardonne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Fusion de jazz traditionnel, de musique créole et de funk, le Nola District Brass Band, composé de 6 musiciens, tire son influence première de la musique des fanfares de New Orleans, avec une section de cuivres impressionnante et un groove entraînant. Une bonne manière de se mettre en jambes pour ce week-end Jazz à Gardonne.   .

Scène extérieure Gardonne 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Nola District Brass Band

L’événement Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Nola District Brass Band Gardonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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