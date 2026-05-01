Gardonne

Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Nola District Brass Band

Scène extérieure Gardonne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Fusion de jazz traditionnel, de musique créole et de funk, le Nola District Brass Band, composé de 6 musiciens, tire son influence première de la musique des fanfares de New Orleans, avec une section de cuivres impressionnante et un groove entraînant. Une bonne manière de se mettre en jambes pour ce week-end Jazz à Gardonne. .

Scène extérieure Gardonne 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Nola District Brass Band

L’événement Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | Nola District Brass Band Gardonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides