Informations pratiques

Lisieux

FESTIVAL JAZZITUDES Concert en plein air STOMP STOMP

12 Rue Jacques de Condorcet Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 15:30:00

fin : 2026-08-23 16:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Stomp Stomp mêle avec passion ses compositions originales aux trésors du swing, promettant une véritable explosion de rythmes et de mélodies qui invitent à la danse et à la fête.

Stomp Stomp puise son énergie et son inspiration aux meilleures sources des années 1930 et 40, pour les amoureux de la grande ère du swing. Le sextet revisite les thèmes irrésistibles des orchestres de l’âge d’or du jazz, de Harlem à Chicago, de Duke Ellington à Count Basie et bien d’autres, avec des arrangements personnels, audacieux et inspirés. Doté d’une solide section rythmique et d’une section cuivre scintillante, Stomp Stomp mêle avec passion ses compositions originales aux trésors du swing, promettant une véritable explosion de rythmes et de mélodies qui invitent à la danse et à la fête. Avec trois albums alliant le charme vintage à une vitalité contemporaine, Handful Of Swing (2020), Black and Tan Fantasy (2023) et Live in May (2024), le sextet fait vibrer les scènes swing avec une énergie et une bonne humeur contagieuses. Que vous soyez danseur passionné ou simplement amoureux de musique swing authentique, vous retrouverez Stomp Stomp dans les bals swing et dans de nombreux festivals et événements divers ouverts au jazz classique. .

12 Rue Jacques de Condorcet Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 51 56 82 70

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English : FESTIVAL JAZZITUDES Concert en plein air STOMP STOMP

Stomp Stomp passionately blends its original compositions with the treasures of swing, promising a veritable explosion of rhythms and melodies that invite you to dance and celebrate.

L’événement FESTIVAL JAZZITUDES Concert en plein air STOMP STOMP Lisieux a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Lisieux Normandie Tourisme