Lisieux

Duo Violoncelle et Accordéon Voyage au cœur de la Grande Europe

5 Place François Mitterrand Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

L’association Musiques Originales de la Grande Europe vous propose un concert exceptionnel le Mardi 11 Août à la Cathédrale de Lisieux à 20 h 30.

À l’affiche, un duo singulier formé par Yanis Chambrier, musicien d’orchestres symphoniques au violoncelle, et Éric Blin, compositeur de musique de film, soliste et compositeur invité de l’Orchestre Philharmonique Européen de Paris, à l’accordéon classique. Ensemble, ils proposent un programme riche et accessible, réunissant de grandes œuvres du répertoire européen Vivaldi, Haendel, Borodine, Dvořák et d’autres compositeurs majeurs.

Parrainé par l’association Musiques Originales de la Grande Europe, l’Ensemble Improvisation célèbre cette année 25 ans de carrière. Au fil des décennies, ses membres permanents ont conquis un large public en France et à l’international (Suisse, Belgique, Allemagne, Finlande, Italie, Canada, États-Unis…), se produisant dans des festivals, palais des congrès, châteaux, cathédrales, basiliques et églises. Reconnu pour ses arrangements originaux et son énergie communicative, l’ensemble s’est imposé comme une formation incontournable du paysage classique.

Entrée libre participation aux frais souhaitée. .

5 Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 49 61 61 86

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English : Duo Violoncelle et Accordéon Voyage au cœur de la Grande Europe

The Musiques Originales de la Grande Europe association is offering an exceptional concert on Tuesday 11 August at Lisieux Cathedral at 8.30pm.

L’événement Duo Violoncelle et Accordéon Voyage au cœur de la Grande Europe Lisieux a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Lisieux Normandie Tourisme