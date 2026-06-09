Conférence d’Annick Polin, Les loisirs en bord de Seine au XIXe siècle Lisieux jeudi 11 juin 2026.

Lisieux

Conférence d’Annick Polin, Les loisirs en bord de Seine au XIXe siècle

Espace Victor Hugo Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 14:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

L’Association des Amis des Musées de Lisieux Normandie organise la conférence d’Annick Polin, Les loisirs en bord de Seine au XIXe siècle. Parcours croisé entre littérature, peinture et musique.

L’Association des Amis des Musées de Lisieux Normandie organise la conférence d’Annick Polin, Les loisirs en bord de Seine au XIXe siècle. Parcours croisé entre littérature, peinture et musique.

A 14h30 à l’Espace Victor hugo.

Tarif 8€ ; Réduit 6€ .

Espace Victor Hugo Lisieux 14100 Calvados Normandie amismuseeslisieux@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence d’Annick Polin, Les loisirs en bord de Seine au XIXe siècle

The Association des Amis des Musées de Lisieux Normandie is organising a lecture by Annick Polin, Les loisirs en bord de Seine au XIXe siècle. A cross between literature, painting and music.

L’événement Conférence d’Annick Polin, Les loisirs en bord de Seine au XIXe siècle Lisieux a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Lisieux Normandie Tourisme