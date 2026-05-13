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Représentation des Classes à Horaires Aménagés Théâtre Théâtre Lisieux Normandie Lisieux

Représentation des Classes à Horaires Aménagés Théâtre Théâtre Lisieux Normandie Lisieux mardi 9 juin 2026.

Lieu : Théâtre Lisieux Normandie

Adresse : 2 Rue au Char

Ville : 14100 Lisieux

Département : Calvados

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Lisieux

Représentation des Classes à Horaires Aménagés Théâtre

Théâtre Lisieux Normandie 2 Rue au Char Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 19:30:00
fin : 2026-06-16 21:00:00

Date(s) :
2026-06-09 2026-06-16

Venez soutenir les jeunes comédiens du territoire !
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Théâtre Lisieux Normandie 2 Rue au Char Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 31 85  crd@agglo-lisieux.fr

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English : Représentation des Classes à Horaires Aménagés Théâtre

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L’événement Représentation des Classes à Horaires Aménagés Théâtre Lisieux a été mis à jour le 2026-05-13 par Calvados Attractivité

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