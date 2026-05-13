Représentation des Classes à Horaires Aménagés Théâtre Théâtre Lisieux Normandie Lisieux
Représentation des Classes à Horaires Aménagés Théâtre Théâtre Lisieux Normandie Lisieux mardi 9 juin 2026.
Lisieux
Représentation des Classes à Horaires Aménagés Théâtre
Théâtre Lisieux Normandie 2 Rue au Char Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 19:30:00
fin : 2026-06-16 21:00:00
Date(s) :
2026-06-09 2026-06-16
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Théâtre Lisieux Normandie 2 Rue au Char Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 31 85 crd@agglo-lisieux.fr
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English : Représentation des Classes à Horaires Aménagés Théâtre
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L’événement Représentation des Classes à Horaires Aménagés Théâtre Lisieux a été mis à jour le 2026-05-13 par Calvados Attractivité
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