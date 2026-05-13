Représentation des Classes à Horaires Aménagés Théâtre Théâtre Lisieux Normandie Lisieux

Lisieux

Représentation des Classes à Horaires Aménagés Théâtre

Théâtre Lisieux Normandie 2 Rue au Char Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 19:30:00

fin : 2026-06-16 21:00:00

Date(s) :

2026-06-09 2026-06-16

Venez soutenir les jeunes comédiens du territoire !

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Théâtre Lisieux Normandie 2 Rue au Char Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 31 85 crd@agglo-lisieux.fr

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English : Représentation des Classes à Horaires Aménagés Théâtre

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L’événement Représentation des Classes à Horaires Aménagés Théâtre Lisieux a été mis à jour le 2026-05-13 par Calvados Attractivité