Lisieux

Journée des peintres

12 Rue Jacques de Condorcet Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Une journée placée sous le signe de la créativité, de la nature et de la musique !

Une journée placée sous le signe de la créativité, de la nature et de la musique !

Venez admirer les artistes en plein travail et découvrir leurs créations autour du thème de la biodiversité.

Tout au long de la journée, profitez également d’une animation musicale proposée par le pianiste Nicolas Maucarré, ainsi que d’ateliers et d’animations dédiés à la diversité biologique, animés par Johanna Chopin de Biodiversit’Up et PlastNat. .

12 Rue Jacques de Condorcet Lisieux 14100 Calvados Normandie

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English : Journée des peintres

A day filled with creativity, nature and music!

L’événement Journée des peintres Lisieux a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité