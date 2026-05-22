Jazzitudes JAM SESSION Salle Mosaïc Lisieux
Jazzitudes JAM SESSION Salle Mosaïc Lisieux samedi 20 juin 2026.
Lisieux
Jazzitudes JAM SESSION
Salle Mosaïc 13 Boulevard Pasteur Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Jam Session de printemps le 20 juin 2026
Réservez votre soirée !
Les Jazzitudes vous attendent à la salle Mosaic pour une jam session le samedi 20 juin 2026 dès 19h30 (ouverture des portes à 19h00)
Venez écouter du jazz en live !
Ami(e)s musicien(ne)s, venez nous rejoindre sur scène pour un bœuf endiablé !
Participation libre, buvette sur place. .
Salle Mosaïc 13 Boulevard Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 51 56 82 70 sibemol.adm@gmail.com
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English : Jazzitudes JAM SESSION
Spring Jam Session on 20 June 2026
L’événement Jazzitudes JAM SESSION Lisieux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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