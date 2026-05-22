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Jazzitudes JAM SESSION Salle Mosaïc Lisieux

Jazzitudes JAM SESSION Salle Mosaïc Lisieux samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle Mosaïc

Adresse : 13 Boulevard Pasteur

Ville : 14100 Lisieux

Département : Calvados

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Lisieux

Jazzitudes JAM SESSION

Salle Mosaïc 13 Boulevard Pasteur Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Jam Session de printemps le 20 juin 2026
Réservez votre soirée !

Les Jazzitudes vous attendent à la salle Mosaic pour une jam session le samedi 20 juin 2026 dès 19h30 (ouverture des portes à 19h00)
Venez écouter du jazz en live !

Ami(e)s musicien(ne)s, venez nous rejoindre sur scène pour un bœuf endiablé !

Participation libre, buvette sur place.   .

Salle Mosaïc 13 Boulevard Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 51 56 82 70  sibemol.adm@gmail.com

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English : Jazzitudes JAM SESSION

Spring Jam Session on 20 June 2026

L’événement Jazzitudes JAM SESSION Lisieux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lisieux Normandie Tourisme

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