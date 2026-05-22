Jazzitudes JAM SESSION Salle Mosaïc Lisieux

Lisieux

Jazzitudes JAM SESSION

Salle Mosaïc 13 Boulevard Pasteur Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Jam Session de printemps le 20 juin 2026

Réservez votre soirée !

Les Jazzitudes vous attendent à la salle Mosaic pour une jam session le samedi 20 juin 2026 dès 19h30 (ouverture des portes à 19h00)

Venez écouter du jazz en live !

Ami(e)s musicien(ne)s, venez nous rejoindre sur scène pour un bœuf endiablé !

Participation libre, buvette sur place. .

Salle Mosaïc 13 Boulevard Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 51 56 82 70 sibemol.adm@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jazzitudes JAM SESSION

Spring Jam Session on 20 June 2026

L’événement Jazzitudes JAM SESSION Lisieux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lisieux Normandie Tourisme