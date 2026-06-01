Clôture de saison du Tanit Théâtre Tanit Théâtre Lisieux

Lisieux

Clôture de saison du Tanit Théâtre

Tanit Théâtre 11 Rue d’Orival Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Clôture de saison du Tanit Théâtre

Retrouvons nous pour un bal participatif pour la clôture de saison du Tanit théâtre ! Vendredi 26 juin 2026, à partir de 20h30

Entrée libre .

Tanit Théâtre 11 Rue d’Orival Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 66 08 accueil@tanit-theatre.com

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English : Clôture de saison du Tanit Théâtre

Closing of the Tanit Théâtre season

L’événement Clôture de saison du Tanit Théâtre Lisieux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Lisieux Normandie Tourisme