Clôture de saison du Tanit Théâtre Tanit Théâtre Lisieux
Clôture de saison du Tanit Théâtre Tanit Théâtre Lisieux vendredi 26 juin 2026.
Lisieux
Clôture de saison du Tanit Théâtre
Tanit Théâtre 11 Rue d’Orival Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Clôture de saison du Tanit Théâtre
Retrouvons nous pour un bal participatif pour la clôture de saison du Tanit théâtre ! Vendredi 26 juin 2026, à partir de 20h30
Entrée libre .
Tanit Théâtre 11 Rue d’Orival Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 66 08 accueil@tanit-theatre.com
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English : Clôture de saison du Tanit Théâtre
Closing of the Tanit Théâtre season
L’événement Clôture de saison du Tanit Théâtre Lisieux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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