Lisieux

Offrez du vélo à votre santé sorties gratuites

3 Rue Jeanne Deslandes Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-27

Offrez du vélo à votre santé sorties gratuites

Offrez du vélo à votre santé sorties gratuites les samedis 13 et 27 juin, rendez-vous à 14h, 3 rue Jeanne Deslandes, 14100 Lisieux.

Randonnée entre 20 et 30 km.

Il vous suffit d’apporter votre vélo en bon état, d’avoir un casque et de venir avec votre bonne humeur !

Infos 06 33 19 83 63

www.vclisieuxcyclos.com .

3 Rue Jeanne Deslandes Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 33 19 83 63

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English : Offrez du vélo à votre santé sorties gratuites

Give your health the gift of cycling: free outings

L’événement Offrez du vélo à votre santé sorties gratuites Lisieux a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Lisieux Normandie Tourisme