Offrez du vélo à votre santé sorties gratuites Lisieux
Offrez du vélo à votre santé sorties gratuites Lisieux samedi 13 juin 2026.
Lisieux
Offrez du vélo à votre santé sorties gratuites
3 Rue Jeanne Deslandes Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-27
Offrez du vélo à votre santé sorties gratuites
Offrez du vélo à votre santé sorties gratuites les samedis 13 et 27 juin, rendez-vous à 14h, 3 rue Jeanne Deslandes, 14100 Lisieux.
Randonnée entre 20 et 30 km.
Il vous suffit d’apporter votre vélo en bon état, d’avoir un casque et de venir avec votre bonne humeur !
Infos 06 33 19 83 63
www.vclisieuxcyclos.com .
3 Rue Jeanne Deslandes Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 33 19 83 63
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English : Offrez du vélo à votre santé sorties gratuites
Give your health the gift of cycling: free outings
L’événement Offrez du vélo à votre santé sorties gratuites Lisieux a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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