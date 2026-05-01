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Pierres en Lumières Histoire, mobilier, vitraux et décors Lisieux

Pierres en Lumières Histoire, mobilier, vitraux et décors Lisieux vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 5 Place François Mitterrand

Ville : 14100 Lisieux

Département : Calvados

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Lisieux

Pierres en Lumières Histoire, mobilier, vitraux et décors

5 Place François Mitterrand Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :
2026-05-29

L’ancienne cathédrale de Lisieux a subi de nombreuses modifications dans la deuxième moitié du XIXème siècle.
L’ancienne cathédrale de Lisieux a subi de nombreuses modifications dans la deuxième moitié du XIXème siècle.
Partez à la découverte de son histoire, de son mobilier, de ses vitraux et de ses décors lors d’une visite guidée animée par Elisabeth Lachaume, guide conférencière.

Réservez vos places
– au 02 31 48 40 40
– ou par mail à lisieuxsevisite@ville-lisieux.fr   .

5 Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 40 40 

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English : Pierres en Lumières Histoire, mobilier, vitraux et décors

Lisieux cathedral underwent a number of modifications in the second half of the 19th century.

L’événement Pierres en Lumières Histoire, mobilier, vitraux et décors Lisieux a été mis à jour le 2026-05-21 par Calvados Attractivité

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