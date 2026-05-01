Pierres en Lumières Histoire, mobilier, vitraux et décors Lisieux
Pierres en Lumières Histoire, mobilier, vitraux et décors Lisieux vendredi 29 mai 2026.
Lisieux
Pierres en Lumières Histoire, mobilier, vitraux et décors
5 Place François Mitterrand Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 21:30:00
Date(s) :
2026-05-29
L’ancienne cathédrale de Lisieux a subi de nombreuses modifications dans la deuxième moitié du XIXème siècle.
L’ancienne cathédrale de Lisieux a subi de nombreuses modifications dans la deuxième moitié du XIXème siècle.
Partez à la découverte de son histoire, de son mobilier, de ses vitraux et de ses décors lors d’une visite guidée animée par Elisabeth Lachaume, guide conférencière.
Réservez vos places
– au 02 31 48 40 40
– ou par mail à lisieuxsevisite@ville-lisieux.fr .
5 Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 40 40
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English : Pierres en Lumières Histoire, mobilier, vitraux et décors
Lisieux cathedral underwent a number of modifications in the second half of the 19th century.
L’événement Pierres en Lumières Histoire, mobilier, vitraux et décors Lisieux a été mis à jour le 2026-05-21 par Calvados Attractivité
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