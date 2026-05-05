Lumières dans la grotte, Chapelle Notre-Dame de Lourdes, Lisieux

Lumières dans la grotte Vendredi 29 mai, 20h30 Chapelle Notre-Dame de Lourdes Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T21:30:00+02:00

Vous êtes nombreux à vouloir découvrir cette petite chapelle, alors venez vendredi 29 Mai de 20h30 à 22h chemin de Lourdes à Lisieux, nous l’ouvrons et l’illuminons POUR VOUS !

Brève présentation de la chapelle .

Moment musical avec un récital de piano, un duo violon guitare et un duo de flûtes traversières.

Un ateliers pour petits et grands est proposé : représentation d’un vitrail avec peinture, coloriage. La réalisation est à emporter chez soi.

Partage convivial autour d’un verre de l’amitié

Chapelle Notre-Dame de Lourdes Chapelle Notre-Dame de LourdesPas de descriptionLISIEUX Lisieux 14100 Calvados Normandie

Pas de description