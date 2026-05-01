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Pierres en Lumières Lumière dans la grotte Lisieux

Pierres en Lumières Lumière dans la grotte Lisieux vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 30 Rue de Paris

Ville : 14100 Lisieux

Département : Calvados

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Lisieux

Pierres en Lumières Lumière dans la grotte

30 Rue de Paris Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :
2026-05-29

Venez découvrir la chapelle Notre-Dame de Lourdes, exceptionnellement ouverte pour l’occasion !
Venez découvrir la chapelle Notre-Dame de Lourdes, exceptionnellement ouverte pour l’occasion !
Au programme présentation musicale, ateliers créatifs pour petits et grands, ainsi qu’un moment de convivialité autour du verre de l’amitié.

Réservez vos places
– au 02 31 48 40 40
– ou par mail à lisieuxsevisite@ville-lisieux.fr   .

30 Rue de Paris Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 40 40 

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English : Pierres en Lumières Lumière dans la grotte

Come and discover the Notre-Dame de Lourdes chapel, exceptionally open for the occasion!

L’événement Pierres en Lumières Lumière dans la grotte Lisieux a été mis à jour le 2026-05-21 par Calvados Attractivité

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