Pierres en Lumières Lumière dans la grotte Lisieux
Pierres en Lumières Lumière dans la grotte Lisieux vendredi 29 mai 2026.
Lisieux
Pierres en Lumières Lumière dans la grotte
30 Rue de Paris Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Venez découvrir la chapelle Notre-Dame de Lourdes, exceptionnellement ouverte pour l’occasion !
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Au programme présentation musicale, ateliers créatifs pour petits et grands, ainsi qu’un moment de convivialité autour du verre de l’amitié.
Réservez vos places
– au 02 31 48 40 40
– ou par mail à lisieuxsevisite@ville-lisieux.fr .
30 Rue de Paris Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 40 40
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English : Pierres en Lumières Lumière dans la grotte
Come and discover the Notre-Dame de Lourdes chapel, exceptionally open for the occasion!
L’événement Pierres en Lumières Lumière dans la grotte Lisieux a été mis à jour le 2026-05-21 par Calvados Attractivité
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