Histoire, mobilier, vitraux et décors de la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux Cathédrale Lisieux

Lisieux

Histoire, mobilier, vitraux et décors de la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux

Cathédrale 5 Place François Mitterrand Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :

2026-05-29

L’ancienne cathédrale de Lisieux a subi de nombreuses modifications dans la deuxième moitié du XIXème siècle.

Partez à la découverte de son histoire, de son mobilier, de ses vitraux et de ses décors lors d’une visite guidée animée par Elisabeth Lachaume, guide conférencière.

Réservez vos places

– au 02 31 48 40 40

– ou par mail à lisieuxsevisite@ville-lisieux.fr .

Cathédrale 5 Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 40 40 lisieuxsevisite@ville-lisieux.fr

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English : Histoire, mobilier, vitraux et décors de la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux

L’événement Histoire, mobilier, vitraux et décors de la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux Lisieux a été mis à jour le 2026-05-22 par Conseil Départemental du Calvados