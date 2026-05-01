Histoire, mobilier, vitraux et décors de la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux Cathédrale Lisieux
Histoire, mobilier, vitraux et décors de la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux Cathédrale Lisieux vendredi 29 mai 2026.
Lisieux
Histoire, mobilier, vitraux et décors de la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux
Cathédrale 5 Place François Mitterrand Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 21:30:00
Date(s) :
2026-05-29
L’ancienne cathédrale de Lisieux a subi de nombreuses modifications dans la deuxième moitié du XIXème siècle.
Partez à la découverte de son histoire, de son mobilier, de ses vitraux et de ses décors lors d’une visite guidée animée par Elisabeth Lachaume, guide conférencière.
Réservez vos places
– au 02 31 48 40 40
– ou par mail à lisieuxsevisite@ville-lisieux.fr .
Cathédrale 5 Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 40 40 lisieuxsevisite@ville-lisieux.fr
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English : Histoire, mobilier, vitraux et décors de la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux
L’événement Histoire, mobilier, vitraux et décors de la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux Lisieux a été mis à jour le 2026-05-22 par Conseil Départemental du Calvados
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