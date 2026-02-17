Atelier découverte de la découpe et gravure laser à la Filature des Possibles (14), La Filature des Possibles, Lisieux

Atelier découverte de la découpe et gravure laser à la Filature des Possibles (14) Mardi 9 juin, 18h00 La Filature des Possibles Calvados

gratuit, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T20:00:00+02:00

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Normandie et le FabLab de la Filature des Possibles à lisieux (14) vous proposent de découvrir comment l’accès à une machine laser peut vous permettre de réaliser rapidement des objets sur mesure, innovants, précis et personnalisés.

Au programme :

Découverte d’exemples d’usages de la machine laser dans différents métiers artisanaux

Prise en main du logiciel Inkscape simple et gratuit pour créer des plans numériques en 2 dimensions

Puis, à vous de jouer : vous imaginez, vous dessinez, vous modélisez et vous réalisez un premier objet par découpe et gravure laser (avec l’accompagnement de l’animateur de l’atelier)

Public : Artisans ou salariés d’entreprises

La Filature des Possibles 11 Rue d’Orival, 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://inscription.cma-normandie.fr/3053/entreprise »}, {« type »: « email », « value »: « fbuvry@cma-normandie.fr »}]

découverte de la modélisation 2D avec Inkscape puis mise en oeuvre sur une machine laser numérique Inscape

CMA Normandie