Projection adulte Insomnia de Chistopher Nolan Lisieux
Projection adulte Insomnia de Chistopher Nolan Lisieux dimanche 14 juin 2026.
Lisieux
Projection adulte Insomnia de Chistopher Nolan
Place de la République Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Projection adulte Insomnia de Chistopher Nolan à la médiathèque de Lisieux
Réalisé par Christopher Nolan (1h56). Will Dormer, un as de la crim’, part en compagnie de son coéquipier pour l’Alaska afin d’aider les policiers locaux à résoudre le meurtre d’une jeune fille. Cela lui permet aussi de prendre le large au moment où la police des polices s’intéresse de près à ses méthodes dans certaines enquêtes…
Entrée libre, public adulte, gratuit. Dans l’auditorium de la médiathèque. .
Place de la République Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 41 00 mediatheque-lisieux@agglo-lisieux.fr
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English : Projection adulte Insomnia de Chistopher Nolan
Adult screening of Insomnia by Christopher Nolan at the Lisieux multimedia library
L’événement Projection adulte Insomnia de Chistopher Nolan Lisieux a été mis à jour le 2026-04-15 par Calvados Attractivité
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