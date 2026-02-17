Lisieux

Projection adulte Insomnia de Chistopher Nolan

Place de la République Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Projection adulte Insomnia de Chistopher Nolan à la médiathèque de Lisieux

Réalisé par Christopher Nolan (1h56). Will Dormer, un as de la crim’, part en compagnie de son coéquipier pour l’Alaska afin d’aider les policiers locaux à résoudre le meurtre d’une jeune fille. Cela lui permet aussi de prendre le large au moment où la police des polices s’intéresse de près à ses méthodes dans certaines enquêtes…

Entrée libre, public adulte, gratuit. Dans l’auditorium de la médiathèque. .

Place de la République Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 41 00 mediatheque-lisieux@agglo-lisieux.fr

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English : Projection adulte Insomnia de Chistopher Nolan

Adult screening of Insomnia by Christopher Nolan at the Lisieux multimedia library

L’événement Projection adulte Insomnia de Chistopher Nolan Lisieux a été mis à jour le 2026-04-15 par Calvados Attractivité