Lisieux

Fête de la musique 2026 à Lisieux

Centre ville Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Deux jours pour vibrer au rythme de la musique, partager de bons moments et faire vivre le cœur de notre ville.

Cette année, afin de permettre aux familles, aux habitants et aux visiteurs de profiter pleinement de ce moment festif, la Ville de Lisieux organise la Fête de la Musique le samedi 20 juin.

Et pour prolonger l’ambiance conviviale et musicale, les bars et restaurants de la ville pourront poursuivre les festivités le dimanche 21 juin !

Deux jours pour vibrer au rythme de la musique, partager de bons moments et faire vivre le cœur de notre ville. .

Centre ville Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 18 10

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English : Fête de la musique 2026 à Lisieux

Two days of music, fun and excitement in the heart of our city.

L’événement Fête de la musique 2026 à Lisieux Lisieux a été mis à jour le 2026-06-15 par Calvados Attractivité