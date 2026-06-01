Concert de fin de saison Rue du Cardinal Jean Leveneur Lisieux
Concert de fin de saison Rue du Cardinal Jean Leveneur Lisieux dimanche 14 juin 2026.
Lisieux
Concert de fin de saison
Rue du Cardinal Jean Leveneur Eglise Saint-François-Xavier Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Concert de fin de saison, par le choeur de femmes Lexovivoce .
Concert de fin de saison, par le choeur de femmes Lexovivoce et le choeur d’hommes Les Bardes lexoviens
Que de très belles surprises !
Dimanche 14 juin à 15h30, à l’église Saint-François-Xavier de Hauteville lisieux
Direction Philippe Tesson
Accompagnement Olivier Bouet
Libre Participation aux frais .
Rue du Cardinal Jean Leveneur Eglise Saint-François-Xavier Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 18 10
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English : Concert de fin de saison
End-of-season concert by the Lexovivoce women’s choir.
L’événement Concert de fin de saison Lisieux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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