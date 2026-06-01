Concert de fin de saison Rue du Cardinal Jean Leveneur Lisieux dimanche 14 juin 2026.

Lisieux

Concert de fin de saison

Rue du Cardinal Jean Leveneur Eglise Saint-François-Xavier Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Concert de fin de saison, par le choeur de femmes Lexovivoce .

Concert de fin de saison, par le choeur de femmes Lexovivoce et le choeur d’hommes Les Bardes lexoviens

Que de très belles surprises !

Dimanche 14 juin à 15h30, à l’église Saint-François-Xavier de Hauteville lisieux

Direction Philippe Tesson

Accompagnement Olivier Bouet

Libre Participation aux frais .

Rue du Cardinal Jean Leveneur Eglise Saint-François-Xavier Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 18 10

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English : Concert de fin de saison

End-of-season concert by the Lexovivoce women’s choir.

L’événement Concert de fin de saison Lisieux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Lisieux Normandie Tourisme