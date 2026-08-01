FESTIVAL JAZZITUDES Concert Estelle PERRAULT quintet Lisieux

Informations pratiques

Lisieux

FESTIVAL JAZZITUDES Concert Estelle PERRAULT quintet

2 Rue au Char Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22 21:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Estelle construit un univers musical personnel, porté par ses expériences entre deux continents. Sa musique est une invitation à découvrir une identité en mouvement, ouverte sur le monde.

Née entre Taïwan et la France, Estelle a grandi dans un équilibre subtil entre des univers culturels et musicaux variés. Dès l’enfance, elle baigne dans les traditions musicales taïwanaises, où le chant devient un exutoire familial, tout en étant influencée par la pop américaine omniprésente à Taïwan. En arrivant en France, elle découvre de nouveaux horizons sonores, des rythmes afro-caribéens au jazz, qui deviendra une source d’inspiration majeure. En 2020, elle lance son parcours musical avec Lots of Love (autoproduction),un album enregistré avec le pianiste Alain Jean-Marie. Ce projet marque ses débuts sur la scène jazz française. L’année suivante Dare That Dream (label AD music), écrit en plein confinement, lui permet d’explorer davantage l’écriture et la composition, entourée de musiciens comme Carl-Henri Morisset et Elie Martin Charrière. Son nouveau projet, conçu avec le pianiste américain Rob Clearfield et le saxophoniste Matt Chalk, reflète son envie de mêler jazz, pop et R&B, sous le label Quai Son Records. Inspirée par des artistes comme Minnie Riperton et Carole King, elle propose une musique qui traverse les frontières, influencée autant par ses racines que par ses rencontres artistiques. Avec une approche sincère et une recherche constante d’authenticité, Estelle construit un univers musical personnel, porté par ses expériences entre deux continents. Sa musique est une invitation à découvrir une identité en mouvement, ouverte sur le monde. .

2 Rue au Char Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 51 56 82 70 sibemol.adm@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FESTIVAL JAZZITUDES Concert Estelle PERRAULT quintet

Estelle is creating her own unique musical world, inspired by her experiences spanning two continents. Her music is an invitation to discover an identity in flux, open to the world.

L’événement FESTIVAL JAZZITUDES Concert Estelle PERRAULT quintet Lisieux a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Lisieux Normandie Tourisme