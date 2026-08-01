FESTIVAL JAZZITUDES Concert Louis SCLAVIS quartet INDIA Lisieux

Informations pratiques

Lisieux

FESTIVAL JAZZITUDES Concert Louis SCLAVIS quartet INDIA

2 Rue au Char Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21 21:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Louis Sclavis est un immense musicien dont la carrière internationale a fait de lui une figure majeure du jazz contemporain.

Saxophoniste, clarinettiste et compositeur de jazz, Louis Sclavis a reçu de nombreux prix, notamment le Prix Django Reinhardt, le Grand Prix National de la Musique, le Grand Prix de la SACEM. Il joue au début des années 1970 avec des troupes de théâtre et de danse qui s’inscrivent dans le courant du Living Théâtre ou du Bread and Puppet et musicalement est inspiré par des groupes comme Soft Machine, Sun Ra ou l’Art Ensemble of Chicago. Sa carrière professionnelle débute en 1975 notamment au sein du Workshop de Lyon avec lequel il travaille avec Colette Magny. En 1977 il participe à la création de l’ARFI (Association à la Recherche d’un Folklore Imaginaire), joue et enregistre avec le Marvelous Band, la Marmite Infernale, etc. Au début des années 1980 Louis Sclavis joue dans le quartet d’Henri Texier, la Compagnie Lubat, le Brotherhood of Breath de Chris McGregor, avec Michel Portal et des musiciens européens tels que Tony Oxley, Evan Parker, Peter Brotzman, Enrico Rava, Thomas Stańko, etc. Il commence en 1984 à former ses propres groupes (trio, quartet, sextet), avec lesquels il enregistre pour différents labels comme Label bleu, Enja, FMP et surtout ECM. Parallèlement, il compose pour le cinéma (Amos Gitaï, Bertrand Tavernier), le théâtre, la danse, travaille avec Jacques Bonnafé, Mathilde Monnier, Ernest Pignon Ernest, Guy Le Querrec, etc. Louis Sclavis est un immense musicien dont la carrière internationale a fait de lui une figure majeure du jazz contemporain. .

2 Rue au Char Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 51 56 82 70

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English : FESTIVAL JAZZITUDES Concert Louis SCLAVIS quartet INDIA

Louis Sclavis is a truly great musician whose international career has made him a leading figure in contemporary jazz.

L’événement FESTIVAL JAZZITUDES Concert Louis SCLAVIS quartet INDIA Lisieux a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Lisieux Normandie Tourisme