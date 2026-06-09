Festival Jean Langlais Récital émotion piano duo La Fontenelle Val-Couesnon
Festival Jean Langlais Récital émotion piano duo La Fontenelle Val-Couesnon mercredi 8 juillet 2026.
Val-Couesnon
Festival Jean Langlais Récital émotion piano duo
La Fontenelle Eglise Val-Couesnon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Dans le cadre de leur 21ème festival, l’association Les Amis de Jean Langlais vous propose un récital avec Léa-Yoanna et Denis Ivanov et une invitée, Iliana Christiany, 10 ans au violon.
Entrée libre. .
La Fontenelle Eglise Val-Couesnon 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 05 79 54
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English :
L’événement Festival Jean Langlais Récital émotion piano duo Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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