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Festival Jean Langlais Récital émotion piano duo La Fontenelle Val-Couesnon

Festival Jean Langlais Récital émotion piano duo La Fontenelle Val-Couesnon mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : La Fontenelle

Adresse : Eglise

Ville : 35560 Val-Couesnon

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif :

Val-Couesnon

Festival Jean Langlais Récital émotion piano duo

La Fontenelle Eglise Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Dans le cadre de leur 21ème festival, l’association Les Amis de Jean Langlais vous propose un récital avec Léa-Yoanna et Denis Ivanov et une invitée, Iliana Christiany, 10 ans au violon.

Entrée libre.   .

La Fontenelle Eglise Val-Couesnon 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 05 79 54 

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English :

L’événement Festival Jean Langlais Récital émotion piano duo Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

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