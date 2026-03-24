Festival J’M’autorise Le Donzeil
Festival J’M’autorise Le Donzeil jeudi 26 novembre 2026.
Festival J’M’autorise
Salle des fêtes, place du marché, église Le Donzeil Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26
fin : 2026-11-26
Date(s) :
2026-11-26
Le festival J’M’autorise, festival de l’humain en territoire creusois, vous accueille à nouveau cette année au Donzeil !
Pour cette deuxième édition, l’ALD vous a réservé plein de surprises;
au programme conférences et expositions, marché de producteurs et artisans locaux, animations jeux, tombola et stand de maquillage animeront la journée à partir de 10h00 !
Un stand restauration sur place vous proposera des plats réalisés avec soin.
Le concert de Fera-Merula à l’église du Donzeil clôturera la journée à 17h00.
Que de bonnes raisons pour venir faire la fête avec nous ! .
Salle des fêtes, place du marché, église Le Donzeil 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 51 53 49 iletaitunefois.ala@gmail.com
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English : Festival J’M’autorise
L’événement Festival J’M’autorise Le Donzeil a été mis à jour le 2026-03-20 par Creuse Tourisme