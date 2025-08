Festival Jogging, 6e édition du festival des croisements art et sport au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Depuis 2021, le Festival Jogging explore de manière unique à Paris les croisements du sport et de l’art, avec un regard décalé et stimulant.

Les sports et les arts ne manquent pas d’affinités. Le jeu, d’abord, au sens ludique, mécanique et stimulant, est l’un de leurs principaux points communs. Mais l’esprit d’équipe, l’inclusivité et le partage de moments intenses sont aussi au cœur de ce festival initié par Le Carreau du Temple. À l’appui d’une programmation artistique pluridisciplinaire, la Halle accueille des spectacles qui interrogent et détournent les codes sportifs, des cours de sport inclusifs et parasportifs, des installations d’art contemporain, des ateliers participatifs… Ainsi est mis à l’honneur le jeu comme trait d’union essentiel entre arts et sports, à l’attention de tous les publics !

Au programme : spectacles et performances, ateliers et cours de sport, installations d’art contemporain…

Avec les artistes : Catherine Gaudet, Silvia Gribaudi… (programmation en cours)

Programme complet sur le site Internet en avril 2026

Du jeudi 21 mai 2026 au dimanche 24 mai 2026 :

gratuit sous condition

Entrée libre sauf spectacles et cours.

Tout public.

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

