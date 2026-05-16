Saint-Aubin-de-Locquenay

Festival Kikloche

Saint-Aubin-de-Locquenay Sarthe

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Festival de petites formes spectaculaires à la campagne !

Depuis vingt ans, le festival Kikloche avance à petits pas, avec constance et conviction. Vingt années de chemins

parcourus, de villages traversés, de rencontres tissées au fil des étés. Et pourtant, voici déjà sa 21e édition — comme

un passage de relais entre mémoire et présent, entre ce qui a été et ce qui continue de s’inventer.

Cette année, c’est à Saint-Aubin-de-Locquenay que les valises se posent le samedi 27 et le dimanche 28 juin !

Le festival investira le cœur du village, mais aussi ses recoins inattendus mairie, école, église… et même un théâtre

de paille spécialement construit pour l’occasion. Autant de lieux à explorer, autant d’univers à découvrir, entre

poésie, fantaisie et étonnement.

Au programme, cette année une quinzaine de spectacles qui sauront vous surprendre, vous amuser, vous étonner…

Le festival s’articulera en deux temps forts

– le samedi avec une soirée de trois concerts gratuits et deux spectacles familiaux

– le dimanche avec une quinzaine de spectacles, des représentations en continu et un marché artisanal et associatif (de 11h à 19h)

Programme complet disponible en téléchargement.

Tarifs samedi concerts gratuits un spectacle 6€ pass 2 spectacles 10€.

Tarifs dimanche accès à l’ensemble des spectacles 10€.

Places limitées, réservations conseillées au 06 52 01 73 93 ou via le formulaire de contact.

Restauration sur place. .

Saint-Aubin-de-Locquenay 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 52 01 73 93 festivalkikloche@gmail.com

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English :

Festival of small spectacular forms in the countryside!

L’événement Festival Kikloche Saint-Aubin-de-Locquenay a été mis à jour le 2026-05-16 par OT des Alpes Mancelles