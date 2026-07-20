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FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 5 Station Bottière Nantes
vendredi 28 août 2026 · Station Bottière · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 20:00 – 23:00
Gratuit : oui consommations à tarif très réduit Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99
de jeunes artistesdes surprisesdes confirmationsdes découvertesUN APPEL À VOTRE CURIOSITÉ !
Station Bottière Nantes 44300
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