FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 5 Station Bottière Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 20:00 – 23:00

Gratuit : oui consommations à tarif très réduit Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

de jeunes artistesdes surprisesdes confirmationsdes découvertesUN APPEL À VOTRE CURIOSITÉ !

Station Bottière Nantes 44300



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