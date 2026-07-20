UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 5 Station Bottière Nantes

vendredi 28 août 2026 · Station Bottière · Nantes

FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 5 Station Bottière Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Station Bottière
Adresse
Allée Nicole-Reine Lepaute, Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
consommations à tarif très réduit

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 20:00 – 23:00
Gratuit : oui consommations à tarif très réduit Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99 

de jeunes artistesdes surprisesdes confirmationsdes découvertesUN APPEL À VOTRE CURIOSITÉ !

Station Bottière Nantes 44300


Afficher la carte du lieu Station Bottière et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)