Informations pratiques

Le Thieulin

Festival La Grande Balade AMOURS

Le Thieulin Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Festival La Grande Balade AMOURS

Amours est un duo mêlant cirque et musique live, porté par Mathilde Roy et Zerolex.

Partant d’une question simple — voulez-vous qu’on s’aime — le spectacle explore, à travers une suite de scénettes inspirées de Fragments d’un discours amoureux, les multiples facettes de l’amour. Entre poésie, symbolique et physicalité, les corps dessinent un espace intime et décalé où les questions sans réponse deviennent un hommage à ce qui nous relie.

Par la Muchmuche Compagnie . .

Le Thieulin 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

La Grande Balade Festival: LOVE

L’événement Festival La Grande Balade AMOURS Le Thieulin a été mis à jour le 2026-07-12 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE