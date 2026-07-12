Informations pratiques

Le Thieulin

Festival La Grande Balade JOSIANE OU L’ART DE LA RESISTANCE

Le Thieulin Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 18:45:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Festival La Grande Balade JOSIANE OU L’ART DE LA RESISTANCE

JOSIANES ou l’art de la résistance est un spectacle de rue mêlant cirque, danse et danse verticale. Avec humour décalé, acrobaties, chants polyphoniques et chorégraphies fougueuses, quatre femmes racontent leurs aventures et explorent la résistance au féminin.

Authentique, engagé et joyeux, le spectacle célèbre la féminité multiple, la liberté d’être soi et rend un hommage vibrant à nos grands mères.

Par la Compagnie Les Josianes . .

Le Thieulin 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

La Grande Balade Festival: JOSIANE OR THE ART OF RESISTANCE

L’événement Festival La Grande Balade JOSIANE OU L’ART DE LA RESISTANCE Le Thieulin a été mis à jour le 2026-07-12 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE