Festival La Grande Balade LE CLUSTER ENSEMBLE Saint-Luperce
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Luperce
Informations pratiques
Saint-Luperce
Festival La Grande Balade LE CLUSTER ENSEMBLE
Saint-Luperce Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 20:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Festival La Grande Balade 15M²
Le Cluster Ensemble réunit à Tours treize jeunes musicien·nes, une directrice artistique et un comédien autour d’un même élan célébrer la convivialité. Leur musique, tournée hors studio et toujours mise en scène, mêle chanson française, baile funk, chaâbi, jazz, rap ou bossa nova. Autour d’une table, comme un repas partagé, ils offrent un moment musical vibrant, collectif et joyeux. .
Saint-Luperce 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
La Grande Balade Festival: 15M%B2
L’événement Festival La Grande Balade LE CLUSTER ENSEMBLE Saint-Luperce a été mis à jour le 2026-07-09 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE