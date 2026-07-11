Festival La Grande Balade SINE QUA NON Saint-Luperce
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Luperce
Informations pratiques
Saint-Luperce
Festival La Grande Balade SINE QUA NON
Saint-Luperce Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Festival La Grande Balade SINE QUA NON
SINE QUA NON est une pièce chorégraphique ludique où se mêlent sens du rythme et improvisation. Public et danseurs composent ensemble une performance in situ, où chacun choisit librement son point de vue pour une expérience à 360°. La pièce met en valeur l’énergie, la physicalité et le jeu des six interprètes qui dynamitent l’espace entre danse et public..
Par la Compagnie La Tarbasse. .
Saint-Luperce 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
La Grande Balade Festival: SINE QUA NON
L’événement Festival La Grande Balade SINE QUA NON Saint-Luperce a été mis à jour le 2026-07-11 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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