Informations pratiques

Saint-Luperce

Festival La Grande Balade SINE QUA NON

Saint-Luperce Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Festival La Grande Balade SINE QUA NON

SINE QUA NON est une pièce chorégraphique ludique où se mêlent sens du rythme et improvisation. Public et danseurs composent ensemble une performance in situ, où chacun choisit librement son point de vue pour une expérience à 360°. La pièce met en valeur l’énergie, la physicalité et le jeu des six interprètes qui dynamitent l’espace entre danse et public..

Par la Compagnie La Tarbasse. .

Saint-Luperce 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Grande Balade Festival: SINE QUA NON

L’événement Festival La Grande Balade SINE QUA NON Saint-Luperce a été mis à jour le 2026-07-11 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE