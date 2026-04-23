Festival La Marcotte Brémontier-Merval
Festival La Marcotte Brémontier-Merval vendredi 12 juin 2026.
Brémontier-Merval
Festival La Marcotte
74 Route de Bellozanne Brémontier-Merval Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 16:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Rendez-vous le week-end du 12, 13 & 14 juin 2026 pour le festival La Marcotte, à Bellozanne, commune de Brémontier-Merval (Normandie).
La Marcotte est un festival tremplin à taille humaine. Pour sa première édition, nos programmateurs et programmatrices ont concocté pour vous trois jours de découverte artistes émergents ou confirmés, animations en famille ou dance floor endiablé, il y a en aura pour tous les goûts à la Marcotte ! .
74 Route de Bellozanne Brémontier-Merval 76220 Seine-Maritime Normandie
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English : Festival La Marcotte
L’événement Festival La Marcotte Brémontier-Merval a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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