Brémontier-Merval

Festival La Marcotte

74 Route de Bellozanne Brémontier-Merval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 16:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Rendez-vous le week-end du 12, 13 & 14 juin 2026 pour le festival La Marcotte, à Bellozanne, commune de Brémontier-Merval (Normandie).

La Marcotte est un festival tremplin à taille humaine. Pour sa première édition, nos programmateurs et programmatrices ont concocté pour vous trois jours de découverte artistes émergents ou confirmés, animations en famille ou dance floor endiablé, il y a en aura pour tous les goûts à la Marcotte ! .

74 Route de Bellozanne Brémontier-Merval 76220 Seine-Maritime Normandie

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English : Festival La Marcotte

L’événement Festival La Marcotte Brémontier-Merval a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray