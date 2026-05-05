La Marcotte, Château de Bellozanne, Brémontier-Merval

La Marcotte 12 – 14 juin Château de Bellozanne Seine-Maritime

Sur inscription, en ligne sur le site officiel du festival.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T00:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

La Marcotte est un festival à taille humaine, mêlant musique, arts vivants, animations et ateliers, le tout dans le cadre historique et naturel d’une ancienne écurie et des champs attenants. La Marcotte promeut des valeurs de soutien à la création artistique, de partage et de proximité aux espaces naturels, le tout en encourageant des modes de vie durables et inclusifs.

Programmation, tarifs et informations complémentaires à retrouver sur le site https://www.marcottefestival.fr/.

Château de Bellozanne 74 route de Bellozanne 76220 Brémontier-Merval Brémontier-Merval 76220 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.marcottefestival.fr/ »}] [{« link »: « https://www.marcottefestival.fr/ »}]

Festival de musique et d’arts vivants Normandie festival