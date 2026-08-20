Festival La Prairie aux livres Chez Rouquemoute Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-27 11:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Pensé comme un événement populaire et accessible, l’entrée est gratuite. Une participation « libre et consciente » est proposée à l’entrée du festival et des ateliers si vous souhaitez soutenir cette initiative culturelle. Tout public

Pendant trois jours, maisons d’édition, auteurs, illustrateurs et lecteurs se retrouvent dans une ambiance conviviale et festive pour célébrer la richesse de la création éditoriale.Ce projet est porté par l’association des commerçants Prairie au Duc, en partenariat avec Unacod, Accoord et Rouquemoute.???????? ???????????????????????????????????? :• une vingtaine de maisons d’édition indépendantes ;• une programmation culturelle riche et diversifiée ;• des rencontres et séances de dédicaces avec les auteurs ;• des animations dans les commerces du quartier ;• des temps festifs au Bar librairie Chez Rouquemoute.Pensé comme un événement populaire et accessible, l’entrée est gratuite. Une participation « libre et consciente » est proposée à l’entrée du festival et des ateliers si vous souhaitez soutenir cette initiative culturelle.???? Découvrez le programme !

Chez Rouquemoute Nantes 44200



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