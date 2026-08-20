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Festival La Prairie aux livres Chez Rouquemoute Nantes

dimanche 27 septembre 2026 · Chez Rouquemoute · Nantes

Festival La Prairie aux livres Chez Rouquemoute Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
11:00
Lieu
Chez Rouquemoute
Adresse
6 allée Susan Brownell Anthony
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre Pensé comme un événement populaire et accessible, l’entrée est gratuite. Une participation « libre et consciente » est proposée à l’entrée du festival et des ateliers si vous souhaitez soutenir cette initiative culturelle.

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-27 11:00 – 18:00
Gratuit : oui Entrée libre Pensé comme un événement populaire et accessible, l’entrée est gratuite. Une participation « libre et consciente » est proposée à l’entrée du festival et des ateliers si vous souhaitez soutenir cette initiative culturelle. Tout public 

Pendant trois jours, maisons d’édition, auteurs, illustrateurs et lecteurs se retrouvent dans une ambiance conviviale et festive pour célébrer la richesse de la création éditoriale.Ce projet est porté par l’association des commerçants Prairie au Duc, en partenariat avec Unacod, Accoord et Rouquemoute.???????? ???????????????????????????????????? :• une vingtaine de maisons d’édition indépendantes ;• une programmation culturelle riche et diversifiée ;• des rencontres et séances de dédicaces avec les auteurs ;• des animations dans les commerces du quartier ;• des temps festifs au Bar librairie Chez Rouquemoute.Pensé comme un événement populaire et accessible, l’entrée est gratuite. Une participation « libre et consciente » est proposée à l’entrée du festival et des ateliers si vous souhaitez soutenir cette initiative culturelle.???? Découvrez le programme !

Chez Rouquemoute Nantes 44200

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