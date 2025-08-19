Festival La Semaine Acadienne contes Mi’kmaq avec Alexandra Baulin-Lumineau La Halle Saint-Aubin-sur-Mer

Saint-Aubin-sur-Mer

Festival La Semaine Acadienne contes Mi’kmaq avec Alexandra Baulin-Lumineau

La Halle 72 bis Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13 10:45:00

Date(s) :

2026-08-13

Alexandra Baulin-Lumineau, membre de la maison de l’Acadie à La Chaussée, vous proposera des contes sur la première nation Mi’kmaq pour les 3 à 5 ans, dans le cadre de l’exposition qui leur est consacrée dans la halle du 1 au 16 août.

Alexandra Baulin-Lumineau, membre de la maison de l’Acadie à La Chaussée, vous proposera des contes sur la première nation Mi’kmaq pour les 3 à 5 ans, dans le cadre de l’exposition qui leur est consacrée dans la halle du 1 au 16 août. .

La Halle 72 bis Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 2 31 97 30 41 infos@semaineacadienne.net

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English : Festival La Semaine Acadienne contes Mi’kmaq avec Alexandra Baulin-Lumineau

Alexandra Baulin-Lumineau, a member of the Maison de l’Acadie in La Chaussée, will be telling tales about the Mi’kmaq First Nation for children aged 3 to 5, as part of the exhibition devoted to them in the hall from 1 to 16 August.

L’événement Festival La Semaine Acadienne contes Mi’kmaq avec Alexandra Baulin-Lumineau Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-05 par Calvados Attractivité