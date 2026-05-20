Séance de Qi Gong Saint-Aubin-sur-Mer
Séance de Qi Gong Saint-Aubin-sur-Mer jeudi 13 août 2026.
Saint-Aubin-sur-Mer
Séance de Qi Gong
Plage Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:30:00
fin : 2026-08-13 18:30:00
Date(s) :
2026-08-13
L’association Tianqi et Saint-Aubin Passionnément vous propose une séance de Qi Gong en plein air le 13 août de 17h30 à 18h30 sur le front de mer de Saint-Aubin-sur-Mer.
Le Qi Gong est une pratique corporelle douce issue de la tradition chinoise, associant mouvements lents, respiration et concentration afin de favoriser la détente, l’équilibre et la circulation de l’énergie. Cette séance est ouverte à tous, débutants comme pratiquants confirmés, dans un cadre naturel propice au bien-être et à la relaxation. .
Plage Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 62 36 52 08 tiandi.pereira@yahoo.fr
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English : Séance de Qi Gong
L’événement Séance de Qi Gong Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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