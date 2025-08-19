Festival La Semaine Acadienne viste guidée l’occupation vécue par les Saint-Aubinais Saint-Aubin-sur-Mer
Festival La Semaine Acadienne viste guidée l’occupation vécue par les Saint-Aubinais Saint-Aubin-sur-Mer dimanche 9 août 2026.
Saint-Aubin-sur-Mer
Festival La Semaine Acadienne viste guidée l’occupation vécue par les Saint-Aubinais
Départ square des Canadiens Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Avec Maryse Donnet-Mériel, professeure d’histoire retraitée, partez à la découverte de Saint-Aubin-sur-mer durant l’occupation puis le débarquement des Canadiens.
Avec Maryse Donnet-Mériel, professeure d’histoire retraitée, partez à la découverte de Saint-Aubin-sur-mer durant l’occupation puis le débarquement des Canadiens. .
Départ square des Canadiens Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 2 31 97 30 41 infos@semaineacadienne.net
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English : Festival La Semaine Acadienne viste guidée l’occupation vécue par les Saint-Aubinais
With Maryse Donnet-Mériel, retired history teacher, discover Saint-Aubin-sur-mer during the occupation and then the landing of the Canadians.
L’événement Festival La Semaine Acadienne viste guidée l’occupation vécue par les Saint-Aubinais Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-07 par Calvados Attractivité
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