Festival La Semaine Acadienne viste guidée l’occupation vécue par les Saint-Aubinais Saint-Aubin-sur-Mer dimanche 9 août 2026.

Saint-Aubin-sur-Mer

Festival La Semaine Acadienne viste guidée l’occupation vécue par les Saint-Aubinais

Départ square des Canadiens Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 14:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Avec Maryse Donnet-Mériel, professeure d’histoire retraitée, partez à la découverte de Saint-Aubin-sur-mer durant l’occupation puis le débarquement des Canadiens.

Avec Maryse Donnet-Mériel, professeure d’histoire retraitée, partez à la découverte de Saint-Aubin-sur-mer durant l’occupation puis le débarquement des Canadiens. .

Départ square des Canadiens Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 2 31 97 30 41 infos@semaineacadienne.net

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English : Festival La Semaine Acadienne viste guidée l’occupation vécue par les Saint-Aubinais

With Maryse Donnet-Mériel, retired history teacher, discover Saint-Aubin-sur-mer during the occupation and then the landing of the Canadians.

L’événement Festival La Semaine Acadienne viste guidée l’occupation vécue par les Saint-Aubinais Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-07 par Calvados Attractivité