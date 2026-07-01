Informations pratiques

Peyriac-de-Mer

FESTIVAL LA TEMPORA HISTOIRE DE LAGUNES

Peyriac-de-Mer Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 20:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Histoires de lagune exposition à la maison des douaniers

18h-20h30

Des hauteurs de Treilles jusqu’au bord de l’étang du Doul s’étendent les Corbières Maritimes. De jeunes apprentis photographes de la Mission Locale Jeune du Grand Narbonne, guidés par David Huguenin, vous font partager leur vison des paysages et de la flore de cet espace naturel exceptionnel .

Découvrez les ports romains de Narbo Martius grâce à des visuels et des maquettes Le NarboMobile. Explorez la galerie tactile composée de copies d’œuvres de la collection, répondez au NarboQuiz et échangez avec l’équipe du musée pour tout savoir de la ville romaine et de ses ports installés dans la lagune.

Le NarboMobile, c’est Narbo Via qui vient jusqu’à vous !

Eco-balade Biodiversité

18h-20h30

Laissez-vous guider autour de l’étang du Doul pour une balade contée au-dessus de l’eau dans ce site lagunaire, hot-spot de biodiversité, au rythme des légendes locales.

Au fil des passerelles, les saladelles et les statices racontent les murmures anciens et chaque pas révèle une nature sensible et mystérieuse.

Par l’association Je vous Emmène

Départ 18h00, rendez-vous à la maison des douaniers en face du parking à la sortie de Peyriac de Mer, route de Bages, côté bord d’étang.

Terrain vallonné. Durée 2h30

Sortie nature gratuite mais sur réservation au 06 84 43 82 30

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Peyriac-de-Mer 11440 Aude Occitanie

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English :

Histoires de lagune: exhibition at the Maison des douaniers

18h-20h30

The Corbières Maritimes stretch from the heights of Treilles to the edge of the Etang du Doul. Young photography apprentices from the Mission Locale Jeune du Grand Narbonne, guided by David Huguenin, share their vision of the landscapes and flora of this exceptional natural area.

Discover the Roman ports of Narbo Martius with visuals and models from Le NarboMobile. Explore the tactile gallery featuring copies of works from the collection, take the NarboQuiz and chat with the museum team to find out all you need to know about the Roman city and its ports in the lagoon.

With the NarboMobile, Narbo Via comes to you!

Eco-biodiversity walk

6pm-8.30pm

Let yourself be guided around the Etang du Doul for a storytelling stroll over the water in this lagoon site, a biodiversity hotspot, to the rhythm of local legends.

Along the footbridges, saladelles and statice tell of ancient murmurs, and each step reveals a sensitive and mysterious nature.

By the association Je vous Emmène

Departure: 6:00 pm, meeting point at the Maison des douaniers opposite the parking lot on the outskirts of Peyriac de Mer, route de Bages, on the pond side.

Undulating terrain. Duration: 2h30

Nature outing free of charge, but please reserve by calling 06 84 43 82 30

L’événement FESTIVAL LA TEMPORA HISTOIRE DE LAGUNES Peyriac-de-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par