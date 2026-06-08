Treilles

FESTIVAL LA TEMPORA SOBA

Treilles Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

SOBA désigne la grande maison en dioula, le parler mandingue notamment pratiqué au Burkina Faso. Le toit sous lequel se rencontrent Moussa Koita, Vincent Bucher et Émile Biayenda depuis six ans. Le groupe s’est construit sur les fondations du blues du Mississippi qu’ils ont en commun et renoue les liens avec la chanson mandingue. Soit un afro-blues aussi rustique que lumineux, au moyen duquel le trio explore les recoins de l’âme humaine.

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Treilles 11510 Aude Occitanie

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English :

SOBA means the big house in Dioula, the Mandinka language spoken mainly in Burkina Faso. The roof under which Moussa Koita, Vincent Bucher and Émile Biayenda have been meeting for the past six years. The group is built on the foundations of the Mississippi blues they share, while renewing ties with Mandingo song. Their Afro-blues is as rustic as it is luminous, allowing the trio to explore the innermost recesses of the human soul.

L’événement FESTIVAL LA TEMPORA SOBA Treilles a été mis à jour le 2026-06-08 par