Armissan

FESTIVAL LA TEMPORA VIEUX FARKA TOURÉ

Armissan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 21:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Les Racines est le 5ème album solo de Vieux Farka Touré. Son groove intemporel est imprégné des musiques traditionnelles de l’Afrique de l’ouest. Il représente une profonde reconnexion avec la musique Songhai du nord du Mali, plus connue en occident sous l’étiquette Blues Touareg . La fougue du jeu de guitare de Vieux et l’urgence des messages de ses chansons ajoutent une pertinence tout à fait contemporaine. Nous ne sommes rien si nous abandonnons le respect du passé. Mais nous pouvons aussi marier la modernité avec la force de nos traditions .

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Armissan 11110 Aude Occitanie

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English :

Les Racines is Vieux Farka Touré?s 5th solo album. Its timeless groove is steeped in the traditional music of West Africa. It represents a profound reconnection with the Songhai music of northern Mali, better known in the West under the label Blues Touareg . Vieux?s fiery guitar playing and the urgency of his songs? messages add a contemporary relevance. We are nothing if we abandon respect for the past. But we can also marry modernity with the strength of our traditions.

L’événement FESTIVAL LA TEMPORA VIEUX FARKA TOURÉ Armissan a été mis à jour le 2026-06-08 par